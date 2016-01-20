Владивосток, 20 января, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Жители дома в центре Владивостока накопили ряд претензий к Фонду капитального ремонта Приморского края, который отвечает за строительные работы, ведущиеся на объекте. Двор превратился в захламленную площадку, починка крыши закончилась затоплением квартиры, оплатить энергопотребление за подключение приборов подрядчик решил за счет собственников. Кроме того, жильцы дома не знают, когда закончится этот беспорядок, так как о сроках региональный оператор никого не уведомил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сопредседатель приморского штаба ОНФ Любовь Рязапова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капремонт

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По информации «фронтовиков», многочисленные жалобы жителей дома на Партизанском проспекте Владивостока нашли свое отражение в действительности. После выезда на место оказалось, что двор объекта, построенного в начале ХХ века, в настоящее время представляет собой захламленную стройплощадку. Инструменты, различные материалы рабочие-гастарбайтеры, которые не владеют русским языком, складируют не только на придомовой территории, но и в подъезде, поэтому людям ежедневно приходится буквально пробираться через эти груды на работу и обратно.

«Осмотр на месте также выявил такие из ряда вон выходящие факты, как отсутствие туалета для строителей, а также подключение ими своего оборудования на общедомовой электрощит без каких-либо приборов учета, то есть оплата этого энергопотребления потом ляжет на плечи жильцов. Кроме того, качеством не отличается и проводимый ремонт — ряд работ из-за ошибок строителям уже пришлось переделать, а ремонт крыши дома делают таким образом, что квартиру одной из жительниц затопило», — рассказала Любовь Рязапова.

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В настоящее время представители Общероссийского народного фронта уже связались с краевым Фондом капремонта и предупредили его представителей, что берут проблемный объект под свой контроль, так как первичные жалобы жильцов дома региональный оператор проигнорировал.

«Данный факт — пример того, что далеко не всегда власти контролируют работу подрядчиков при проведении капремонта. В данном случае ситуация беспрецедентная, поскольку работы ведутся в доме в самом центре Владивостока, что же говорить про отдаленные населенные пункты. Страдают же от этого, прежде всего, жильцы домов, для которых такой ремонт и делается», — акцентировали в приморском штабе ОНФ.