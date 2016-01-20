Петропавловск-Камчатский, 20 января, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Более 20 домов в селе Мильково на Камчатке имеют перебои с теплоснабжением. В помещениях температура воздуха не поднимается выше 10 градусов. Проблемы испытывают отдельные квартиры в домах и целый микрорайон Геологии, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Общероссийском народном фронте.

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Представители ОНФ на Камчатке считают, что перебои с теплоснабжением — это попустительство со стороны властей.

«Совершенно непонятно, как происходила оценка готовности к отопительному сезону, который сейчас находится на грани срыва. Можно предположить, что количество и качество выполненных работ, представленные в отчетах, не соответствовали фактическим», — заявил представитель ОНФ Михаил Бурмистров.

Причем, как говорят в ОНФ, глава Мильковского района Владимир Войцеховский признал существование проблемы.

«Старый микрорайон Геологии, где почти все дома признаны аварийными, деревянные, насквозь продуваемые, отапливает самая проблемная котельная. По два раза в неделю в ней выходит из строя один из трех котлов. По каждой жалобе мы работаем. Я сам лично выезжаю на место», — сказал чиновник.

Тем временем корреспонденту ИА REGNUM не удалось лично дозвониться до Войцеховского, так как он находится в командировке. Но исполняющий его обязанности Олег Поршнев опроверг все данные общественников о глобальной проблеме.

«Нет у нас проблем в 20 или более домах. Речь идет об отдельно взятых квартирах — 18 домов, в каждой по 2−3 квартиры имеют проблемы с теплоснабжением. Где-то трубы забиты, где-то еще что-то. Это аварийные и ветхие дома. Мы это понимаем. Но, например, есть вопросы к тем же жильцам — заходишь в квартиру, а старые деревянные окна даже пленкой не прикрыты, чтобы тепло не уходило. Двери развалены, то есть тепло там просто не держится», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что местная котельная работает на полную мощность и выдает тепло по нормативу.

«Да, у нас были очень холодные месяцы — до минус 30 на улице, но котельная работала. Те сбои, которые случались, или аварии, мы все устраняли. Для ремонта действительно на время приходилось отключать несколько домов, но здесь речь идет о считаных часах, а не о каком-то длительном периоде. А информация о том, что у нас 20 домов без тепла, — не соответствует действительности», — заключил Олег Поршнев.

Тем временем ОНФ уже обратился во все инстанции, в том числе и в правительство края, с просьбой проверить работу коммунальных служб в Милькове.