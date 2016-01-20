Хабаровск, 20 января, 2016, 07:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае все партии, представленные в Госдуме Р Ф, уже начали подготовку к выборам в федеральный парламент, но активнее она станет только после принятия решений наверху. О том, как регион готовится к выборам в Госдуму, сколько человек претендуют на кресла парламентариев и удастся ли удержаться на местах действующим депутатам, корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

habrahabr.ru За кулисами

Читайте также: Якутия накануне выборов в Госдуму-2016: политическая обстановка накаляется

«Пока это все на уровне подготовки к большой операции. Идет закулисная, невидимая миру игра. Все начнется, когда будет дана отмашка сверху. Конкретнее можно будет что-то говорить только после 4−5 февраля, когда состоится конференция«Единой России». Тогда единороссы определятся с программой и с тактикой, и уже будет вчерне готов какой-то список, с кем пойдет ЕР, по каким округам, сколько мест отдать эсерам, сколько — коммунистам, выставлять сильных проходных кандидатов или нет. Все это для того, чтобы демократический фасад сиял и было видно, что в Госдуме представлены все политические силы. Когда что-то будет спущено сверху, начнется битва по регионам — но это уже мы увидим, скорее всего, в мае. Тогда у «Единой России» пройдут праймериз, причем будет отыграна схема, что в них будут участвовать не только члены ЕР, но и представители других партий. Еще одним важным фактором при подготовке будет вероятная смена председателя ЦИКа Владимира Чурова», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что на уровне регионов ничего не решается, кроме тактики, и все будет зависеть от того, какая сверху придет команда. В регионе подготовка, рассказал политолог, пока выглядит так: приезжал сенатор от Хабаровского края, курирующий праймериз«Единой России» на Дальнем Востоке, Виктор Озеров, который встречался с общественностью и партиями. «И вице-губернатор Виктор Марценко, отвечающий за внутреннюю политику, всерьез уже этим вопросом занимается, не зря он был в Москве на установочных мероприятиях. Примерно есть кандидатуры, вокруг которых что-то будет крутиться. У нас и мэра Хабаровска Александра Соколова называют, и других. И исполняющий обязанности председателя комитета по молодежной политике правительства края Иван Джуляк заявляет, что он готов пойти — раз он был на учебе в МГУ, он считает, что он автоматически входит в число кандидатов. Человек 10−12 присмотрены сверху, еще 10−12 человек хотели бы попасть в списки кандидатов на местах. В итоге человек 20−25 кандидатур есть, а дальше уже начнется взвешивание их и по влиянию, и по финансовому состоянию, той ауре, которую они несут, и шлейфу: не должно быть никакого негатива, скелетов в шкафу, которые можно было бы потом оппонентам раскручивать на выборах», — отметил Илдус Ярулин.

Самой главной он называет финансовую составляющую — кто может понести затраты примерно в 100 миллионов рублей — на размещение рекламы, закупку времени и самое главное — на политтехнологов. «Местные — подешевле, из Москвы и Санкт-Петербурга — цены уже на порядок выше. Не зря опубликован очередной рейтинг политтехнологов. Обостряется это все перед выборами — товар лицом показывают, от этого места буду зависеть гонорары», — отметил эксперт.

Политолог полагает, что кандидатам от Хабаровского края достанется 2 места, не больше. На вопрос, есть ли шансы у уже заседающих в федеральном парламенте думцев от региона остаться там на новый созыв, Илдус Ярулин ответил: «У Константина Лазарева от КПРФ — не знаю. А у Бориса Резника одна только большая проблема — это возраст, поскольку есть определенная установка поменять возрастных. Это связано с тем, что рейтинги колеблются, и показатели«Единой России» вверх особо не рвутся. Есть достаточно настороженно-негативное отношение. Политологи в открытую говорят, что будет сменено до 70% состава думы, придут новые люди с мест, которых знают — лидеры общественного мнения. И уже мы видим в прессе — не будет никаких артистов и спортсменов, в думу должны прийти политики. Старые технологии не проходят, поскольку и экономическая ситуация очень непростая, и внешнеполитическая. Политика будет мобилизационная — нужно сгруппироваться навстречу вызовам. Поэтому нужны будут люди серьезные, которым бы и другие поверили. При всем уважении к большим спортсменам, как политики — они не то, и артисты тоже. Да, наверное, хорошо, но это можно себе позволить в сытые тучные годы, а сейчас, когда время тощих коров наступило, нужны люди, которые не просто одобряемы, но и умеющие доводить информацию до избирателей, чтобы все-таки какие-то возможные протестные действия сглаживать. Перед новой думой стоят новые задачи, и старыми методами их уже достаточно трудно будет решать», — уверен политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: 225 мандатов будут распределены между кандидатами от победивших партий, еще 225 — между одномандатниками. «Нарезка» утверждается на 10 лет.

Вместе с тем оппозиция настаивала: предлагаемая ЦИК схема не оптимальна. «Интересы городского населения не будут в достаточной мере представлены в Госдуме», — отметил первый замглавы фракции«Справедливая Россия» Михаил Емельянов. В ЛДПР отмечают, что изменения«нарезки» округов — «уловка для получения преимущества» «Единой Россией», говорил депутат. Нарезка округов крайне вредная для страны, считает КПРФ. «Когда вы столичные города разрезали на куски и сделали лепестковую нарезку, ничего хорошего это не даст», — заявил Николай Коломейцев. «Глупое решение мы поддерживать не можем», — подчеркнул он.

Читайте также: Выборы в Госдуму станут самой конкурентной кампанией — ЦИК