На Азиатском финансовом форуме рассмотрели новые инвестпредложения для ДФО
Владивосток, 20 января, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Новые возможности инвестирования в дальневосточные регионы обсуждали на Азиатском финансовом форуме в Гонконге. Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток как фактор развития международного сотрудничества представил замглавы Минвостокразвития Кирилл Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Азиатский финансовый форум является признанной мировой площадкой для встречи наиболее влиятельных участников финансового и бизнес сообществ, на которой обсуждаются тенденции и направления развития динамично растущих рынков.
«Мы находимся в постоянном общении с представителями бизнес-сообщества для формирования максимально комфортного инвестиционного климата. Дальний Восток представляет привлекательную площадку для развития проектов по различным направлениям. Нам есть, что предложить инвесторам. В первую очередь, это снижение рисков и обеспечение хорошей доходности инвестиций», — подчеркнул Кирилл Степанов.
Новые возможности предпринимателям на Дальнем Востоке предоставляются несколькими инструментами развития. Речь идет об административных и налоговых преференциях в ТОР и Свободном порте Владивосток, оказании государственной инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, а также возможности софинансирования инвестпроекта со стороны Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.