Мехико, 20 января, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Не менее 15 человек пострадали в результате возгорания автомобильной цистерны с газом в городе Тонала на западе Мексики. Из района аварии были эвакуированы более 250 человек, большинство из которых дети.

autonet.ru ДТП

По данным местных спасательных служб, водитель автоцистерны, в которой перевозилось свыше 5 тысяч литров сжиженного газа, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи на одной из городских улиц. Топливо, разлившееся из цистерны в результате удара, воспламенилось.

Сообщается, что на месте происшествия сгорели около десяти припаркованных автомобилей, оказались повреждены ближайшие торговые объекты. Авария произошла в опасной близости от детского сада, из которого сразу же были эвакуированы все дети.

Прибывшие на место пожарные расчёты и спасатели боролись с огнём около 40 минут.