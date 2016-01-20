Тюмень, 20 января, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 95 случаев свиного гриппа, А Н1N1−2009, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

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На Ямале — уже 77 случаев заражения в Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое уже зафиксирована первая в этом эпидсезоне смерть от свиного гриппа. В конце прошлого года скончался мужчина 1957 года рождения. К гибели его привело несвоевременное обращение к медикам.

В ходе эпидемиологического мониторинга вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» обнаружено семь положительных находок вирусов гриппа А(Н1N1).

Все заболевшие свиным гриппом были непривиты. Вирус Н1N1 в 70% зафиксирован у взрослых, остальные 30% — дети.

Самые распространённые симптомы гриппа, А (Н1N1) 2009: высокая температура тела (97%), кашель (94%), насморк (59%), боль в горле (50%), головная боль (47%), учащенное дыхание (41%), боли в мышцах (35%), конъюнктивит (9%). В некоторых случаях наблюдалось желудочно-кишечное расстройство: тошнота, рвота (18%), диарея (12%). Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония.

По последней информации региональных Управлений Роспотребандзора, в России случаи заболевания свиным гриппом выявлены на Кубани, Ямале, в Санкт-Петербурге, Югре, на Урале, в Псковской, Челябинской, Ульяновской, Новосибирской, Тамбовской и Ростовской областях. От гриппа А(H1N1) уже умерли шесть человек в Адыгее, Новом Уренгое, Екатеринбурге и Ростовской области.