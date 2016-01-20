Пекин, 20 января, 2016, 04:26 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали и ещё четверо числятся пропавшими без вести после взрыва на фабрике по производству пиротехнических изделий в Китае. Об этом сообщили журналистам в местной полиции, передаёт телеканал RT.

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В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы, для организации поисковой операции и помощи пострадавшим развёрнут мобильный штаб.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел 19 января на фабрике по производству фейерверков в городе Шанжао китайской провинции Цзянси.

Взрывной волной оказались выбиты стёкла в расположенных вблизи фабрики жилых зданиях. На территории самой фабрики начался пожар.