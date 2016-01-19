Вашингтон, 20 января, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Россия в ноябре минувшего года вновь увеличила объём своих вложении в государственные облигации США, следует из данных Министерства финансов США, обнародованных 19 января.

business-news.biz Американские ценные бумаги

Согласно информации американского ведомства, российский пакет облигаций увеличился на 6 млрд долларов — с 82 млрд долларов в октябре до 88 млрд долларов в ноябре. При этом Россия продолжает занимать пятнадцатое место в списке инвесторов.

Крупнейший держатель ценных бумаг США — Китай — в ноябре также увеличил свою долю — с 1 трлн 255 млрд до 1 трлн 264 млрд долларов. В свою очередь Япония, занимающая второе место, сократила свои инвестиции с 1 трлн 149 млрд до 1 трлн 145 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого Россия в течение двух месяцев подряд сокращала объёмы своих вложений в американские гособлигации, после роста на протяжении полугода. По данным Минфина США, российские вложения в ценные бумаги в апреле этого года составляли 66,5 млрд долларов, в мае — 70,6 млрд, в июне — 72 млрд, в июле — 82,1 млрд, в августе — 89,9 млрд, в сентябре — 89,1 млрд, в октябре — 82 млрд.