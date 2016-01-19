Страсбург, Франция, 20 января, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Отказ России от участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Советы Европы (ПАСЕ) будет иметь последствия. Об этом говорится в заявлении председателя ПАСЕ Анн Брассёр, опубликованном 19 января на официальном сайте организации.

coe.int Анн Брассёр

Председатель ПАСЕ подтвердила получение письма письмо от председателя Совета Федерации и председателя Государственной думы, информирующее о том, что российская сторона решила не предоставлять верительные документы делегации на открытие сессии 25 января.

«Я сожалею об этом решении. Следствием этого, в соответствии со статьёй 25 Устава Совета Европы и правилу 6 Правил процедуры Парламентской ассамблеи, делегация Российской Федерации не будет принимать участие в работе ассамблеи в течение 2016 года или, по крайней мере, до тех пор, пока в России не состоятся очередные парламентские выборы», — отмечается в заявлении Брассёр.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий сообщил, что российская делегация приняла решение отказаться от участия в зимней сессии ПАСЕ. По его словам, в письме на имя Анн Брассёр за подписью спикеров палат российского парламента было указано, что полномочия делегации РФ на 2016 год будут запрашиваться позднее. При этом Слуцкий подчеркнул, что в Страсбург Россия вернётся только «на равноправных условиях» — в случае гарантий возврата делегации всех полномочий.

Напомним, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права участия в голосовании, в руководящих структурах организации и наблюдения за выборами в связи с ситуацией на Украине. Позже, в 2015 году, это решение было подтверждено, после чего делегация РФ отказалась от участия в работе ассамблеи.

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