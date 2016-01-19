Пекин, 20 января, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел 19 января на фабрике по производству фейерверков в городе Шанжао китайской провинции Цзянси, передаёт информационный портал Sina.

vistanews.ru Скорая помощь

Как сообщается, взрывной волной оказались выбиты стёкла в расположенных вблизи фабрики жилых зданиях. На территории самой фабрики начался пожар.

К месту были направлены спасатели и автомобили «скорой помощи». Точной информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, схожий инцидент произошёл неделей ранее в центральной китайской провинции Хэнань.

В результате взрыва на нелегальном заводе по производству пиротехники в уезде Тунсюй города Кайфэн погибли пять человек, ещё семь получили ранения.