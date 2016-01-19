Франция, 19 января, 2016, 23:21 — ИА Регнум.



vk.com/vldinamo Волейбол «Динамо» (Москва, Россия)

«Ле Канне"(Франция) — «Динамо» (Москва, Россия) 3:0 (25:16,25:20, 25:14)

Завершающий матч группового этапа «Динамо» проведёт 27 января с «Пьяченцей». В этом матче определится победитель группы.

Завтра и послезавтра свои очередные матчи в Лиге чемпионов проведут «Динамо-Казань» и «Уралочка».

Положение команд в группах женской волейбольной Лиге Чемпионов здесь