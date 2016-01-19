Волейболистки московского «Динамо» борются за первое место в своей группе
Франция, 19 января, 2016, 23:21 — ИА Регнум.
vk.com/vldinamo
Волейбол «Динамо» (Москва, Россия)
- «Ле Канне"(Франция) — «Динамо» (Москва, Россия) 3:0 (25:16,25:20, 25:14)
Завершающий матч группового этапа «Динамо» проведёт 27 января с «Пьяченцей». В этом матче определится победитель группы.
Завтра и послезавтра свои очередные матчи в Лиге чемпионов проведут «Динамо-Казань» и «Уралочка».
Положение команд в группах женской волейбольной Лиге Чемпионов здесь