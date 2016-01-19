Порт-о-Пренс, 19 января, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Назначенный на 24 января второй тур президентских выборов в Гаити так и не состоится. Изначально он должен был пройти 27 декабря 2015 года. Затем перенесен на 17 января 2016 года. Теперь, похоже, его дата вообще не известна. Напомним, что в первом туре президентских выборов проправительственный кандидат Жовенель Мойс набрал 32,76% голосов против 25,29%, полученных оппозиционером Жюдом Селестеном.

Ricardo Mangual Гаити

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На сегодняшний день от участия в выборах отказался не только один из основных кандидатов — опозиционер Жюд Селестен, но и третий кандидат — Жан-Шарль Моиз, тоже оппозиционный политик. В результате, второй тур придется вновь отложить. Возможно, для выхода из внутриполитического кризиса властям страны придется пойти на встречу требованиям группы восьми оппозиционных депутатов. Они настаивают на том, чтобы итоги парламентских выборов 9 августа и первого тура президентских выборов 25 октября признали недействительными. А некоторые из них уже после первого тура заявили о своей победе. Как, например, кандидат от партии «Фамий Лаваляс» Мариз Нарсис, занявшая четвертое место.

На фоне скандала с кандидатами в стране набирают оборот акции протеста, организованными сторонниками оппозиции, которые требуют отставки правительства. Акции протеста продолжаются на Гаити уже больше года. В декабре 2014 года гаитяне вышли на массовые демонстрации с лозунгами — «Виновник кризиса — посол США на Гаити»; «Путин, помоги нам»! После чего Гаити назвали «взбунтовавшимся 51-м штатом США».

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Тогда президент Мишель Мартейи (известный как «Сладкий Микки») решил вообще отложить очередные президентские выборы на неопределенный срок. В середине января 2015 года в Гаити распущен парламент и отправлено в отставку правительство. Был создан временный электоральный совет для преодоления кризиса. В марте президент Гаити, наконец-то, назвал даты президентских, парламентских и местных выборов.

Республика Гаити завоевала независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции, став вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой во главе с негритянским населением. Сейчас это самая бедная страна Америки, ниже уровня бедности живет более половины населения страны. 50% гаитян неграмотны, 12% городского населения заражено СПИДом. Основной источник валютных доходов республики — денежные переводы от эмигрантов. Основной экономический партнер — США.

США неоднократно под предлогом «восстановления демократических принципов» совершали интервенции на Гаити. Итоги этого очевидны. В стране абсолютно не развиты не только основы демократии, но и элементарные принципы управления.