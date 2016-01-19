Йошкар-Ола, 19 января, 2016, 21:24 — ИА Регнум. В Марий Эл зарегистрировано два случая заболевания, спровоцированные вирусом, А(H1N1) у детей в возрасте 11 месяцев и трех лет. По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Анны Поповой, состояние детей средне-тяжелое в связи со своевременным обращением за медицинской помощью, сообщает«МариМедиа».

Yasser Alghofily

«Совершенно очевидно, что вирус циркулирует и в Марий Эл, это подтверждают два случая заболевания. Вирус не новый. Он известен уже с 2009 года. Именно поэтому и впадать в панику не стоит», — пояснила Попова.

Она отметила, что население республики, которое прошло вакцинацию защищено от воздействия вируса на 90%, от общего числа жителей привитых граждан 30,7%. Остальные после прививки перенесут заболевание в легкой форме.

«Мы со своей стороны рекомендуем постараться как можно меньше посещать общественные места, не стесняться носить маски, использовать оксолиновую мазь, добавить в рацион больше продуктов с высоким содержанием витамина С, можно пропить специальные противовирусные препараты в качестве превентивной меры», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, готовится обращение Роспотребнадзора в региональный Минздрав с предложением о введении«масочного» режима и раздельного приема больных и здоровых пациентов в поликлиниках. Также готовится обращение в республиканское министерство образования с требованием введения«утреннего фильтра», когда к занятиям не допускаются дети с признаками ОРВИ.

Попова подчеркнула, что смертельные случаи заболевания, зафиксированные на территории России, являются следствием позднего обращения за медицинской помощью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала года случаи заражения вирусом, А(H1N1) зарегистрированы во многих регионах страны — в Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Дагестане, Липецкой, Астраханской, Воронежской, Новосибирской, Магаданской, Курской, Псковской, Тамбовской областях, а также в Крыму и Пермском крае.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, опасное инфекционное заболевание — А(H1N1) или свиной грипп в России был занесен с территории Украины.

Скворцова уточнила, что если раньше, А(H1N1) приходил в Россию из Китая, то в этом году появился«второй вектор» — украинский, который«изменил обычную картину».