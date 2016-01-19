Уфа, 19 января, 2016, 20:42 — ИА Регнум.



ГУ МЧС по РБ

В 2016 году в праздник Крещения Господня тысячи жителей Башкирии искупались в водоемах под открытым небом. Как сообщили ИА REGNUM в ГК МЧС России по Башкирии, в Уфе верующие окунались в четырех иорданях на реке Белая в районе Монумента Дружбы, на реке Белая в микрорайоне Нижегородка, а также на озерах, расположенных в парках культуры и отдыха имени И. Якутова и «Кашкадан».

«Точное количество искупавшихся назвать пока трудно, но по республике речь идет о десятках тысяч, — предположили спасатели. — Например, только на озере «Кашкадан» в ночь с 18 на 19 января искупалось около тысячи человек, и примерно 800 человек днем. Купавшихся было бы больше, если бы не в 16:00 доступ к месту купания не был закрыт».

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Октябрьского района, причиной прекращения купаний стала появившаяся трещина на льду. «В прошлом году толщина льда была недостаточной, и купание отменили, а вот в 2013 году купание на Крещение состоялось».

Благодаря тому, что вопросам безопасности в этот день уделяется особое внимание, в последние годы несчастных случаев и серьезных происшествий в праздник Крещения в Уфе допущено не было. В этом году также были предприняты все необходимые меры, чтобы сделать празднование Крещения Господня максимально безопасным. В местах, обозначенных для подготовки купелей, где лед был недостаточно прочным, он был наращен сотрудниками «Службы спасения 112» г. Уфы, все иордани были оборудованы сходнями и оградой. Рядом со всеми купелями дежурили спасатели, сотрудники полиции и медработники. Была предусмотрена работа обогреваемых палаток и организация точек общепита.

«К сожалению, некоторые купающиеся проявили забывчивость, и в палатках для обогревания оставлено немало шлепанцев, носков, трусов, — добавили спасатели. — Нам бы в очередной раз хотелось напомнить: подходить к купелям можно только в трезвом состоянии».