Великий Новгород, 19 января, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Новый детский сад в городе Малая Вишера, который губернатор Новгородской области Сергей Митин торжественно открыл 21 декабря 2015 года, «откроет двери в начале февраля». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе департамента образования и молодёжной политики региона, комментируя информацию о том, что дети в садик не ходят из-за недопустимо низкой температуры в помещениях.

В.Левицкий. novreg.ru Дети играют в новом детском саду «Сказка» в день открытия 21 декабря 2015 года

«В данный момент в МАДОУ «Детский сад «Сказка» ведётся оформление документации для получения лицензии, в здании идут пуско-наладочные работы. Дети придут в новое здание детского сада в начале февраля. К этому времени будут завершены все проверки, в том числе, связанные с отоплением помещений», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе департамента также сообщили, что дети были в новом детском саду в «только в день, когда состоялся праздник окончания строительства, подготовленный в благодарность строителям за проделанную работу над столь необходимым для района зданием дошкольной образовательной организации».

Напомним, о торжественном открытии детского сада в Малой Вишере губернатор Новгородской области Сергей Митин сам сообщил журналистам и блогерам в ходе встречи с ними 21 декабря 2015 года, на которую приехал сразу после церемонии. Вместе с Митиным в открытии садика участвовали спикер Новгородской областной думы Елена Писарева и сенатор Александр Коровников. На фотографиях, опубликованных на официальных сайтах правительства Новгородской области и Новгородской облдумы, — дети встречают гостей и играют в новых помещениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый детский сад в Малой Вишере на 220 мест строился с июня 2014 года. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Общая стоимость работ составила 197 млн рублей. Строительство нового сада в Малой Вишере вместо старого, с печным отоплением, глава региона назвал, «во многом, заслугой главы района Николая Маслова».