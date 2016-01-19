Киев, 19 января, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал объектом насмешек в интернете после того, как опубликовал секретные данные о расположении украинских силовиков в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На днях Саакашвили ездил в Донбасс, где посетил расположение украинского батальона «Шторм» под Мариуполем. Визит Саакашвили снимался на камеру. Запись губернатор Одесской области поспешил выложить в интернет на своей страничке в социальной сети.

На видео Саакашвили осматривает довольно жалкие сооружение из фанеры и полиэтиленовой пленки, которые солдаты называют «блокпостами», а также постоянно интересуется у военнослужащих, куда они ходят в туалет.

Кроме того, на видео попали оперативные карты с расположением украинских частей, лица украинских бойцов и скрытый пост наблюдения. Также есть момент, когда командир одного из подразделений подробно рассказывает о позициях, которые занимаю военные.

Публикация видеозаписи уже вызвала шквал критики в адрес Саакашвили. Многие обвинили губернатора в раскрытии военных тайн. Другие иронично указали на одержимость Саакашвили биотуалетами на позициях.

Но украинский Генштаб уже заявил, что оценку действий бывшего грузинского президента должна дать контрразведка. Так что дело может дойти и до трибунала.

Сам Саакашвили в свое оправдание заявил, что публикация видеозаписи призвана обратить внимание на ужасные условия, в которых несут службу бойцы ВСУ.