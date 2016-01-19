Москва, 19 января, 2016, 20:27 — ИА Регнум. 21 января в российский прокат выходит лента «Статус: свободен». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM режиссер и сценарист фильма Павел Руминов, в основу сюжета романтической комедии легла история разрыва отношений девушки и молодого человека. Главные роли сыграли актеры Данила Козловский и Елизавета Боярская.

Цитата из к/ф «Статус: Свободен». реж. Павел Руминов. 2015. Россия Данила Козловский, Елизавета Боярская

«Так как я человек все равно больной эгоцентризмом, я либо могу доставать близких эгоцентризмом, либо направить это в позитивное русло. В моем случае в кино. И я подумал, что сниму-ка я окончательный русский фильм про расставание. Кто хочет его переплюнуть, — пусть будет уже после нас. Вот и все. И пусть когда люди думают про фильм про расставания, то приходит на ум «Статус: свободен», вот такая эгоистическая мысль», — пояснил Руминов.

Пресс-служба киностудии «Леополис» Режиссер и актеры фильма «Статус: Свободен»

Режиссер сообщил, что в фильме также снялся его сын Милош, который очень помог в работе над сценарием. «Я, как ни странно, прихожу к очень простым вещам, что многое было в детстве и надо туда вернуться. И мы возвращаемся туда, буквально используя образ тут моего сына», — отметил он.

Пресс-служба киностудии «Леополис» Павел Руминов

Актер и продюсер фильма Данила Козловский пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что фильм был специально создан для сегодняшнего российского зрителя. «Это жанр романтической комедии, как мне кажется, все-таки имеет некое искаженное понимание в нашей стране. Часто даже неприятное понимание. Все-таки у нас кино про любовь, у нас кино про расставание. Умеем ли мы расставаться? Расставание — это, наверное, одна из самых грустных этапов любви. Но как это ни странно, не менее важных, чем встреча. И вообще в мире снимают мало фильмов про расставание, тем более в России. Все-таки наше кино о любви. А расставание это все-таки часть любви. Поговорить на эту тему со зрителем, который хочет поговорить на эту тему и смотреть такие фильмы — это важно и это правильно. Там очень хороший юмор, как мне кажется. Юмор умный, трогательный, чувственный, ранимый. Там очень много доброты», — подчеркнул Козловский.

Он отметил, что «Статус: свободен» — фильм «легкий сам по себе». «Там нет ничего сложного, там не нужно продираться сквозь образы и метафоры. Это кино сказано очень простым и легким языком. Мы говорим просто о серьезных вещах с умным зрителем. Мне кажется, зритель уже устал от пошлого и плоского юмора. Наша комедия не такая», — заявил актер.

Напомним, ранее Руминов охарактеризовал сюжет фильма «Статус: свободен» как историю, утверждающую безоговорочно оптимистичный взгляд на мир.

Отметим, что российский кинорежиссер и сценарист Руминов, снявший порядка 16 фильмов, стал обладателем Гран-при фестиваля «Кинотавр» 2012 года за фильм «Я буду рядом».