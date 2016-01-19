Владикавказ, 19 января, 2016, 20:14 — ИА Регнум. «Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о мерах против внесистемной оппозиции поддерживается значительной частью населения не только Северо-Кавказского региона, но и Российской Федерации. Я бы не стал привязывать жесткие выступления руководителей Чечни конкретно северокавказскому обществу», — заявил 19 января корреспонденту ИА REGNUMсевероосетинский политолог и журналист Роланд Курбанов.

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По его словам, сегодня жесткие выступления политиков не редкость в российской действительности. Можно вспомнить довольно жесткие заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского по различным вопросам внешней и внутренней политики страны, в том числе по вопросу межнациональных отношений.

«Судя по многочисленным комментариям в различных СМИ, мнения россиян кардинально разделились на поддерживающих заявления Рамзана Кадырова и осуждающих его. Однако нужно признать, что сторонники так называемой внесистемной оппозиции находятся в меньшинстве. Отметим, в стране наметилось неоднозначное восприятие внесистемной оппозиции. Для одних ее представители являются «предателями» и агентами влияния западных стран, их винят в развале СССР и периоде нестабильных 90-х годов. Для других же внесистемная оппозиция является олицетворением надежд на проведение демократических реформ в России. Лидер Чечни в связи с этим высказал сугубо свое мнение», — подчеркнул эксперт.

Комментируя заявление Кадырова о необходимости жестких мер по борьбе с оппозицией, североосетинский эксперт по экономическим вопросам, бывший финансист Владимир Калоев пояснил, что сегодня необходимо преодолевать кризис в стране, поднимать экономику, улучшать жизнь россиян, а не искать «врагов народа».

«В сегодняшних экономических проблемах и трудностях нашей страны не оппозиция виновата, а министры, которые не могут эффективно работать и развивать реальный сектор экономики. Пора уже понять, что без мощной промышленности, крепкого агропромышленного комплекса невозможно сделать рывок вперед. Простой народ уже просто устал жить в условиях постоянных кризисов. На Северном Кавказе, где федеральные власти так и не создали дополнительные рабочие места, люди думают только о хлебе насущном. Лично я, впрочем как и все жители СКФО, за стабильность в стране, мир и дружбу между народами. Если в России люди будут жить в достатке, то внесистемная оппозиция не добьется поддержки со стороны граждан РФ. Конечно, легче вешать ярлыки, чем заниматься конкретными вопросами развития экономики. Считаю, что в нашем регионе заявление Кадырова не вызывает особого восторга. Одними заявлениями не решить проблемы в стране. Что касается Северной Осетии, то в республике вообще нет никакой оппозиции», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 января, на встрече с журналистами в Грозном Рамзан Кадыров назвал представителей внесистемной российской оппозиции «врагами народа» и призвал судить ее представителей за подрывную деятельность против РФ.