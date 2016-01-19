Москва, 19 января, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Люблинский районный суд Москвы постановил взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального 250 тысяч рублей в пользу члена Совета Федерации Дмитрия Саблина. Об этом сегодня, 19 января, сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которым руководит Навальный, Иван Жданов в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

Сообщается, что Навальный должен будет выплатить Саблину 250 тыс. рублей за причинение морального вреда, а также 158 тысяч рублей за покрытие судебных расходов.

Жданов сообщил, что в ходе заседания суд отказался проводить лингвистическую экспертизу заявления Навального, которую Саблин счел оскорбительной.

Таким образом Навальный должен выплатить Саблину 408 тысяч рублей.

Напомним, 2 ноября 2015 года член Совета Федерации от Московской области Дмитрий Саблин и его супруга подали иск к Навальному с требованием защитить их честь и достоинство. В исковом требовании была заявлена компенсация в 10 млн. рублей.

Поводом для подачи подобного иска стало заявление Навального, опубликованное в его блоге 12 августа 2015 года. Оппозиционер назвал движение «Антимайдан», одним из руководителей которого является Саблин, движением в «защиту имущества сенатора Саблина, полученного от взяток и махинаций, благодаря женитьбе на племяннице губернатора, укравшего миллиарды из бюджета Московской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный уже имеет два условных срока по уголовным делам Кировлеса и Ив Роше. По ним он также выплачивает компенсации на миллионы рублей.