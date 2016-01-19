Калуга, 19 января, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, в калужском областном парламенте под председательством депутата Сергея Дутова состоялось первое заседание рабочей группы, призванной детально изучить проблемные вопросы взимания платы за проезд большегрузного транспорта по автодорогам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, участники совещания говорили о том, что в целом на сегодняшний день основной проблемой в работе системы"Платон» является то, что далеко не все большегрузы обеспечены бортовыми устройствами, в автоматическом режиме рассчитывающими стоимость проезда по федеральным трассам.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области

Сами устройства — высокотехнологичная разработка отечественных конструкторов. Производятся они на нескольких предприятиях, включая Калужский завод телеграфной аппаратуры. Стоимость одного устройства, по словам, представителя компании-разработчика, составляет порядка 100 евро, но ввиду того, что под этот проект был привлечен частный инвестор, устройства раздаются водителям бесплатно, однако, их пока всем не хватает. В целом для страны их необходимо более 1 миллиона. На сегодняшний день ими оснащено только 200 тысяч автомобилей. Остальные дальнобойщики пока пользуются так называемыми маршрутными картами. То есть, они заранее выбирают путь следования и заранее оплачивают его. Но и здесь у водителей большегрузов возникают проблемы. Если им приходится искать объездную дорогу, они рискуют быть оштрафованными.

Депутаты обсудили обе эти проблемы и выработали пути их решения. В первом случае рабочая группа намерена подготовить письмо за подписью губернатора Анатолия Артамонова в адрес руководства оператора системы «Платон» с просьбой решить вопрос об увеличении объемов выпуска бортовых устройств. Что же касается проблем, связанных с использованием маршрутных карт, то депутаты намерены обратиться в адрес правительства Российской Федерации с предложением обязать колл-центр системы «Платон» в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств помогать водителям составлять альтернативные маршруты.

Остановились члены рабочей группы и на вопросе, касающемся взимания платы за проезд по региональным дорогам. «По федеральным трассам дальнобойщики теперь будут ездить все меньше, они теперь будут разбивать наши, региональные, трассы. Между тем, если нам разрешат взимать с них плату, область получит около четырех миллиардов рублей в год. Приблизительно столько же регион сейчас выделяет на ремонт дорог», — заявил депутат Сергей Дутов.

Представитель компании-разработчика бортовых устройств отметил, что сама система без особых затруднений сможет рассчитывать плату и за проезд по дорогам местного значения, но для этого нужно соответствующее законодательное решение на федеральном уровне. Этот вопрос будет рассматриваться на следующем заседании.

В завершение депутаты обсудили проблему взимания платы с транспорта, принадлежащего сельхозтоваропроизводителям. Участники совещания сошлись во мнении, что для них необходима система льгот. При содействии комитета по АПК члены рабочей группы намерены составить перечень калужских сельхозпредприятий, который в дальнейшем будет перенаправлен в адрес правительства Российской Федерации с просьбой освободить их от оплаты за проезд по автомобильным дорогам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за проезд по трассам федерального значения с большегрузов взимается плата с 15 ноября 2015 года. С этой целью на территории страны внедрена система «Платон». Сейчас стоимость проезда за 1 километр составляет 1 рубль 53 копейки. Калужская область является транзитным регионом, поэтому существует угроза, что большегрузные машины поедут в обход платных трасс по региональным дорогам. В этой связи депутаты вынуждены принимать соответствующие законодательные меры. Законодательное Собрание региона уже выходило на федеральный уровень с инициативой о том, чтобы плата взималась и за проезд по региональным дорогам. Но пока этот вопрос не урегулирован. Депутатам Заксобрания области также поступают нарекания и на работу системы «Платон».

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