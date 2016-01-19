Брюссель, 19 января, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета (высший политический орган Евросоюза) Дональд Туск считает, что шенгенское соглашение может рухнуть уже через два месяца. Об этом он заявил сегодня, 19 января, выступая перед Европейским парламентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Туск заявил, что по данным Европейского агентства по контролю за внешними границами (Frontex) в рождественский период в Европейский союз ежедневно прибывали свыше двух тысяч человек.

Если ситуация с мигрантами не будет урегулирована в ближайшие два месяца, то Шенгенская зона просто рухнет, подчеркнул Туск.

Кроме того, главный евробюрократ заявил, что ЕС «провалится как политический проект», если страны не смогут обеспечить надлежащий контроль за внешними границами Союза.

Кризис с мигрантами обострил внутренние противоречия в ЕС. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что поток беженцев в ЕС никуда не денется, даже несмотря на все усилия Брюсселя по его сдерживанию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к странам Евросоюза c призывом собрать внеочередной саммит ЕС для обсуждения проблем, связанных с потоком мигрантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли более 1,2 миллиона мигрантов. Нынешний миграционный кризис в Европе стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.