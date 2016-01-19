Калининград, 19 января, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В Калининградской области с борта новейшего сторожевого корабля«Адмирал Григорович» дезертировал матрос контрактной службы Александр Книпст, призванный в ВМФ России из Крыма.

Минобороны.рф Матрос ВМФ России

Инцидент произошёл 8 января 2016 года, когда корабль вернулся в Балтийск из Северодвинска с государственных испытаний в арктических морях. Поисками матроса занимались как сотрудники полиции, так и волонтёры.

Спустя несколько дней в Балтийске был найден военный билет Книпста, что послужило основанием для криминальных версий исчезновения военнослужащего. К счастью, причины происшествия оказались бытовыми.

Вначале в полицию обратился продавец ломбарда, узнавший по фотографии на объявлениях о розыске юношу, который сдал в ломбард мобильный телефон. По последним звонкам оперативники установили, что матрос вызывал пиццебоя. Опросив курьера, полицейские установили адрес дома, где больше недели скрывался контрактник.

Командование фрегата уже заявило, что за совершенный проступок Книпст будет уволен с контрактной службы в запас.

ИА REGNUM напоминает, что сторожевой корабль«Адмирал Григорович», построенный в 2014 году в Калининграде, предназначен для ведения в океанских и морских районах боевых действий как против надводных кораблей, так и подводных лодок противника. Уже в феврале 2016 года фрегат будет передан в 30-ю дивизию надводных кораблей Черноморского флота в Севастополь.

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