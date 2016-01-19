Минск, 19 января, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом № 13 от 18 января утвердил схемы комплексной территориальной организации областей и генеральные планы города-спутника Бреста — Жабинки, города-спутника Гродно — Скиделя, а также городов-спутников Минска — Дзержинска, Заславля, Логойска, Руденска, Смолевичи, Фаниполя, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко со спутниками

«Реализация генеральных планов развития городов-спутников будет способствовать взаимоувязанному развитию городов-центров с использованием социальной инфраструктуры городов-спутников для улучшения обслуживания сельского населения, повышению инвестиционного климата столицы и областных центров за счет расширения выбора инвестиционных площадок, обеспеченных трудовыми ресурсами, транспортной и инженерной инфраструктурой», — сказано в официальном сообщении.

Указом Лукашенко определены приоритеты социально-экономического развития отдельных территорий, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, предусмотрены создание оптимальной системы особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения и развитие туризма. Всё это сделано с учётом «особенности каждой области, заложенные в основу разработанных рациональных моделей их территориальной организации с установлением основных планировочных осей и центров расселения населения, формирующих внутреннюю структуру — внутриобластные регионы».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2015 года председатель Минского облисполкома Семён Шапиро заявил, что власти Белоруссии не имеют возможности создать сеть городов-спутников Минска, в которую планировалось включить Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь с целью сдерживания миграции населения из провинции в столицу постсоветской республики. По словам Шапиро, согласно новому плану главным городом-спутником призван стать Руденск Пуховичского района.

До этого проблема сдерживания миграции населения в Минск прорабатывалась властями Белоруссии около 10 лет и, в конечном итоге, Александр Лукашенко утвердил план создания сети городов-спутников Минска. Он также распорядился сдерживать строительство жилья в Минске и пропагандировать жизнь в провинции (в частности — в агрогородках), однако данные меры не привели к желаемому властями результату и создали ряд новых проблем, в числе которых — рост цен на минскую недвижимость. После этого было принято решение разработать новый план с уверенностью, что жители Бреста предпочтут Жабинку, а не Минск или Москву.