Калининград, 19 января, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Футболисты калининградской «Балтики» отказались от медицинского осмотра на коммерческой основе, пройдя процедуры бесплатно в региональном Центре медицинской профилактики и реабилитации.

gov39.ru Футболисты «Балтики» на медосмотре

Обследования 27-ми спортсменов были бесплатно проведены в рамках системы ОМС на базе врачебно-физкультурного диспансера, сообщил врач команды Александр Ларионов.

«Раньше медосмотры команда проходила исключительно на выезде во время межсезонных сборов, причём на коммерческой основе, — продолжил врач. — В плане финансов это было очень накладно. А здесь можно бесплатно пройти углубленный медосмотр, если необходимо — дообследование. Это очень удобно, не надо никуда ехать. Теперь мы планируем долгосрочное сотрудничество с Центром медпрофилактики».

«Центр заинтересован в том, чтобы как можно большее число спортсменов проходило у нас медицинский осмотр, — сказал в свою очередь главрач центра Владислав Голиков. — Это снизит участие в занятиях спортом неподготовленных или больных граждан. Ведь, к примеру, много детей приходит в спорт без обследования, не подозревая, что у них есть противопоказания по зрению, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, а наши врачи советуют таким ребятам более щадящую физкультуру».

ИА REGNUM уточняет, 100% акций клуба «Балтика» теперь принадлежат Калининградской области (ранее в числе акционеров также входила мэрия Калининграда). Таким образом в 2016 году бюджетное финансирование «Балтики» будет полностью осуществляться за счет регионального бюджета, на что предусмотрено 80 млн рублей.

ФК «Балтика» в настоящее время находится на 12-м месте турнирной таблицы ФНЛ.