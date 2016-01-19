Москва, 19 января, 2016, 18:06 — ИА Регнум. 21 января в российский прокат выходит биографическая драма Адама Маккея«Игра на понижение». Фильм основан на реальных событиях и посвящен Мировому финансовому кризису 2007—2008 годов.

Цитата из к/ф «Игра на понижение». реж Адам МакКей. 2015. США Телефонный разговор

Американская премьера картины состоялась 12 ноября на Кинофестивале AFI Fest, где получила положительные отзывы кинокритиков, а уже 11 декабря фильм вышел в ограниченный прокат США. Ожидалось, что «Игра на понижение» стартует в кинотеатрах мира в 2016 году, однако кинокомпания Paramount успела запустить проект раньше, что дало возможность фильму стать номиналистом на «Окар-2016».

«Игра на понижение» претендует на Главный приз Американской киноакадемии сразу в пяти номинациях, в числе которых «Лучший фильм», а также поборется за «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров.

Сюжетная линия картины разворачивается вокруг управляющего хедж-фондом Scion Capital LLC, талантливого финансиста Майкла Барри. Он предчувствует обвал американского рынка ипотечных кредитов и страхует около миллиарда долларов своих клиентов. Для остальных игроков рынка эти действия выглядят странными, однако несколько финансистов разгадывают тактику Барри и решают заработать на грядущем финансовом кризисе.

В картине задействован звёздный актёрский состав. Роли гениальных аналитиков примерили на себя обладатели премии «Оскар» Кристиан Бэйл и Брэд Питт. В фильме также снимались Стив Карелл, Райан Гослинг и Мариса Томей — трио, успешное по фильму «Эта дурацкая любовь» 2011 года.

Основой сценария фильма стала книга финансового журналиста The New York Times Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» — американский бестселлер о крупных игроках, сумевших предугадать финансовую катастрофу и заработать на ней.

Книга была написана по результатам многочисленных интервью автора с крупными аналитиками и финансистами Америки, её главными героями стали управляющий директор хедж-фонда Frontpoint Partners Стив Айсман, основатель хедж-фонда Scion Capital LLC Майкл Барри, основатели хедж-фонда Cornwall Capital Чарли Ледли, Джейми Май и другие.

Сегодня произведение Майкла Льюиса входит в списки лучших книг 2010 года по версии The Economist, Bloomberg и Amazon.com.

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