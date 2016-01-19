Лондон, 19 января, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть сегодня, 19 января, прервали свое долгое падение и развернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE и Нью-йоркской NYMEX.

biglion.ru Парение над землей

По состоянию на 16:00 мск нефть североморской марки Brent поднялась до отметки в 30 за баррель, техасская легкая WTI также подошла к этой отметке.

Биржевые аналитики связывают сегодняшний рост с оптимистическими данными о росте потребления черного золота в Китайской Народной Республике. По предварительным данным, Поднебесная в 2015 году потребила нефти на 2,5% больше, чем в 2014 году, или рекордные 10,32 млн баррелей в сутки.

Несмотря на замедление роста китайской экономики, рост потребления нефти не замедлился.

WTI почти сравнялась по цене с Brent, чего не бывало с 2010 года. Аналитики связывают это с ожиданием повышения экспорта нефти из Ирана в Европу и Азию, а также отменой запрета на экспорт черного золота из США.

При этом прогноз все равно остается негативный, эксперты ожидают нового снижения. Число ставок на снижение цены максимальное с 1983 года. Инвесторы явно волнуются, что Иран зальет рынок нефтью и цены обвалятся ещё ниже.

Напомним, исламская республика сейчас добывает около 1 млн баррелей в сутки. После отмены санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза Тегеран планирует к осени 2016 года удвоить объем добычи до 2 млн баррелей в сутки.

Но аналитики скептически относятся к этим планам. Ирану нужны серьезные инвестиции в модернизацию нефтяной инфраструктуры. По оценке Goldman Sachs, в этом году Иран увеличит добычу на 285.000 баррелей в сутки, а по мнению BMI Research — на 400.000.