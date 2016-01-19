Орел, 19 января, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Восемь новорожденных детей, по последним данным, скончались в Орловском перинатальном центре с 3 по 18 января. Расследованием гибели младенцев занялся Следственный комитет, прокуратура также проводит проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

medweb.ru Недоношенный ребенок

О том, что в Орловском перинатальном центре зафиксировано сразу несколько случаев смерти новорожденных детей, прокуратура региона сообщила накануне вечером. Правда, без подробностей — они появились позже, когда к делу подключились следователи.

Выяснилось, что за последние две недели в центре скончались восемь детей. В семи случаях дети родились раньше времени, были недоношенными, у всех врачи выявили различные нарушения и патологии развития. Возраст у детей был разный — от одного дня до десяти, смерть наступила также в разное время.

Дело возбудили по статье «Халатность» — как пояснили в СК, решение о возбуждении дела было принято в связи с большим количеством случаев гибели и «в целях объективного установления всех обстоятельств произошедшего».

Теперь следователям предстоит выяснить причины смерти каждого погибшего ребенка. Кроме того, параллельно пройдет проверка организации работы в учреждении в целом.

Добавим, что в 2015 году в регионе был зафиксирован рост младенческой смертности — по сравнению с данными 2014 года почти на треть.