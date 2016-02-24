Краснодар, 19 января, 2016, 15:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день работникам ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» выплачены все честно заработанные деньги, которых сотрудники предприятия добивались больше года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 19 января, долги по зарплате погашены перед более чем 570 работниками завода.

k-zts.ru Завод имени Седина в Краснодаре

Так, основная часть долгов была погашена еще до Нового года, как и было обещано. 30 декабря в общей сложности 34 млн рублей получили 575 работников краснодарского станкостроительного завода.

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Рабочим завода Седина в Краснодаре могут вернуть долги уже до Нового года

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты заработной платы работники предприятия добивались почти в течение года, было организовано несколько акций протеста. В частности, на встрече работников завода с представителями властей и администрацией предприятия, состоявшейся 17 ноября, директор завода Игорь Соболев, как заявили сами работники завода, в очередной раз произнес дежурный набор обещаний. Обращался коллектив станкостроительного завода с просьбой спасти от развала предприятие и ликвидировать долги по зарплате и к губернатору края. В начале ноября, выслушав жалобы работников завода, Вениамин Кондратьев пообещал не оставлять коллектив без поддержки. Он также отметил, что нельзя допустить потери для края уникального производства.

Как сообщили в департаменте промышленной политики Кубани, в настоящее время инвестор для завода «Седин» найден. Планируется, что до февраля стороны придут к окончательным договоренностям.

Напомним, за задержку зарплаты работникам завода имени Седина теперь придется отвечать бывшему генеральному директору предприятия Дмитрию Чумаченко. В ноябре прошлого года уголовное дело по обвинению в многомиллионной невыплате заработной платы подчиненным работникам и неисполнении обязанностей налогового агента, фигурантом которого стал Чумаченко, было направлено в суд. По версии следствия, на предприятии, которое находится в стадии банкротства, не была погашена задолженность перед 188 работниками. Сумма превысила 10,5 млн рублей. Без денег, как полагают следователи, рабочие остались по вине Чумаченко, который на тот момент занимал должность директора завода. Зарплату он не выплачивал с октября 2014 года по май 2015 года. Однако возможность погасить задолженность у руководителя предприятия была, но Чумаченко предпочел израсходовать поступающие на счет завода средства на иные производственные нужды.

Также с апреля 2014 по май 2015 года он не перечислял в бюджет суммы налогов на доходы физических лиц, взыскиваемые с работников возглавляемого учреждения. «Радея» за благополучие деятельности предприятия, директор направлял деньги на иные нужды организации. Таким образом, руководитель не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет свыше 2,9 миллиона рублей, подлежащих уплате.