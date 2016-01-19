Вильнюс, 19 января, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Вице-министр иностранных дел Литвы Раймундас Кароблис в Брюсселе принял участие в заседании Совета ЕС по общим делам, посвященном подготовке ко встрече Европейского совета, на которой лидеры будут решать вопросы предложенных Великобританией реформ ЕС и оценят осуществления мер для преодоления кризиса миграции и беженцев, сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 января, в МИД Литвы.

theins.ru Граница. Мигранты

Кароблис отметил, что для того, чтобы эффективно управлять потоками миграции, необходимо осуществить уже достигнутые соглашения в области защиты внешних границ ЕС, возвращения экономических мигрантов и реадмиссии, также обеспечить деятельность групп поддержки в горячих точках. «Функционирование Шенгенского пространства возможно только при эффективной защите внешних границ», — подчеркнул вице-министр, заодно напоминая о потребности договориться по поводу создания защиты границ и берегов Европы, а также предложения об «умных границах».

Совет по общим делам также обсудил возможности во время февральской встречи Европейского совета принять удовлетворяющие все страны-члены решения о предложенных Великобританией реформах в области управления экономикой, конкурентоспособности, суверенности и иммиграции.

Кароблис отметил, что Литва открыта для дискуссий в поисках решений о реформах, предлагаемых Великобританией. По словам вице-министра, такие решения должны основываться на установках действующих договоров ЕС и не нарушать основные принципы ЕС, такие как свободное передвижение лиц и недискриминация.

Нидерланды, председательствующие в Совете ЕС по общим делам с 1 января по 30 июня, на заседании также представили свою программу, в которой основное внимание уделено четырем приоритетам: кризису миграции и международной безопасности; экономическому росту, инновациям и созданию новых рабочих мест; надежным финансам и большей стабильности еврозоны; перспективной политике в области энергетики и изменения климата.