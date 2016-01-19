Цхинвал, 19 января, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Православные Южной Осетии отмечают сегодня светлый праздник Крещения Господня, в ночь с понедельника на вторник в храмах республики прошли праздничные литургии.

ИА REGNUM В храме Рождества Пресвятой Богородицы

Божественная литургия прошла и в главном храме республики — Рождества Пресвятой Богородицы, священнослужители и сотни прихожан совершили крестный ход к реке Лиахва.

«В Аланской епархии стало традицией креститься в этот день. В предыдущие годы крещение принимали по 200 человек, однако в последнее время их число сокращается, потому что большинство жителей республики уже стали верующими», — сказал священник Аланской епархии отец Иаков (Хетагуров).

По его словам, в этот день все воды становятся священными, вода приобретает целебные свойства, способствует духовному очищению человека.

После службы в церкви состоялось крещение в реке Лиахва, его приняли около сотни граждан республики.

Жители по традиции также могли набрать освященную воду в реке.