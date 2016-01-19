Симферополь, 19 января, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Энергопереход с Кубани в Крым по дну Керченского пролива, который полностью сдадут в эксплуатацию весной 2016 года, не решит всех энергетических проблем полуострова, останется нехватка электроэнергии в коммерческом секторе. Об этом сообщил в своём Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя возможное подорожание отдыха в Крыму.

donbass.media Электроэнергия

Глава республики поручил Минкурортов Крыма провести мониторинг цен и выработать программу с правилами для работы отельеров в курортный сезон для сдерживания цен. «В течение месяца министерство должно проработать программу по определению правил и условий работы в период курортного сезона с учетом небольшого дефицита электроэнергии, который будет в коммерческом секторе после запуска энергомоста», — написал Аксёнов.

Генерация электроэнергии на полуострове составляет от 800 до 1050 МВт, в зависимости от погоды. Источниками электроэнергии на полуострове являются ТЭЦ, ветрогенераторы и солнечные электростанции. Недавно в тестовом режиме запустили генератор, работающий на свалочном газе. Кроме того, в Крыму работает 15 мобильных газотурбинных генераторов по 22,5 МВт каждый. Первая очередь энергомоста с Кубани в Крым, введённая в эксплуатацию в декабре 2015 года, позволяет передавать на полуостров около 450 МВт, столько же должна давать и вторая очередь, введение в эксплуатацию которой запланировано на весну 2016 года. По оценкам правительства Крыма, всего республике необходимо около 1350 МВт. Федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года предполагает строительство на полуострове двух современных ТЭЦ — в Симферополе и Севастополе.

Читайте также:

Меняйло: В феврале Севастополь выйдет из режима экономии электроэнергии

Крыму не хватает электроэнергии для полноценной работы троллейбусов

В Крыму запустили первую электростанцию на биогазе