Мехико, 19 января, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Мексике вновь фиксируется рост насильственных смертей. В «пылающем штате» Герреро за январь 2016 года уже зарегистрировано 94 убийства. Высокий рост насилия отмечен в Акапулько, Чильпансинго (штат Герреро), сообщает Prensa Latina.

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Власти Мексики привлекли к борьбе с преступностью федеральную полицию, вооруженные силы и военно-морской флот. Но все эти меры не могут остановить рост насилия в Герреро, отмечает El Sol de Mexico. Отметим, что ни один преступник до сих пор не задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Мексика возглавила список наименее спокойных стран Центральной Америки и Карибского бассейна по версии международной неправительственной организацией Institute for Economics and Peace (Институт экономики и мира).

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