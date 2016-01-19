Москва, 19 января, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Для сохранения уровня производства аграриям следует ориентироваться на экспорт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун во время состоявшейся в Москве пресс-конференции. «Чтобы российский агросектор увеличил или хотя бы сохранил производство на том же уровне, нужны сигналы от политиков. Чтобы и дальше использовать агропромышленный потенциал России, необходимо ориентироваться на экспорт, потому что у себя продать все это невозможно», — сказал он.

exposurpy.com На экспорт

К импортозамещению, по словам Узуна, тоже нужно подходить осторожно. Он считает, что «не все нужно импортозамещать», в частности, он привел в пример знаменитые «ножки Буша».

«Нужен другой тип развития: все, что дешево на мировом рынке, нужно покупать, если есть спрос. А чтобы поддержать своих производителей, надо дать им возможность экспорта», — полагает он.