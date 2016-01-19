Москва, 19 января, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают запретить предъявлять денежные требования по договору потребительского кредита лицом, не являющемуся кредитором, то есть запретить коллекторскую деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским.

russianchicagomag.com Коллектор

Под коллекторской деятельностью, как правило, понимаются любые действия, направленные на возврат задолженности по договорам потребительского кредита (займа), указывают авторы инициативы.

«Классической формой выбивания долгов коллекторами являются назойливые звонки должникам, которые нередко приводят к нарушению физического и психического состояния здоровья граждан. Помимо сказанного, необходимо отметить, что коллекторские агентства своими действиями часто нарушают требования законодательства о персональных данных, поскольку осуществляют их обработку и разглашение без согласия граждан. В целом видно, что основные методы работы коллекторов носят противоправный характер», — так аргументируют депутаты необходимость принятия законопроекта.

Законопроект также вводит административную ответственность для коллекторов — для этого статью 14.57 КоАП РФ предлагается изложить в новой редакции, которая предусматривает ответственность за уступку денежного требования по договору потребительского кредита (займа) лицу, которое не может быть в соответствии с законодательством кредитором. В случае обнаружения в действиях кредитора правонарушения предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тыс до 300 тыс рублей, на юрлиц — от 500 тыс до 1 млн рублей.

«Только законодательный запрет коллекторской деятельности, а также введение ответственности за нарушение законодательства смогут в достаточной степени обеспечить защиту личных и экономических прав наших граждан», — убеждены авторы законопроекта.