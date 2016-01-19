Минск, 19 января, 2016, 15:11 — ИА Регнум. МИД Белоруссии «подтверждает твёрдую позицию Республики Беларусь следования политике «одного Китая» и признания правительства КНР единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемой частью территории Китая». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 18 января на сайте МИД постсоветской республики.

Мы,безусловно, освободим Тайвань! Плакат КНР. 1971

Комментируя итоги состоявшихся 16 января региональных выборов на Тайване, в МИД РБ напомнили, что признание территориальной целостности КНР соответствует ряду двусторонних белорусско-китайских соглашений и в совместной декларации Белоруссии и Китая о дальнейшем развитии и углублении отношений всестороннего стратегического партнёрства, принятой в мае 2015 года."Республика Беларусь выступает за мирное эволюционное развитие связей между берегами Тайваньского пролива», — сказано в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск рассматривает Пекин как противовес Москве при реализации мероприятий в рамках «многовекторной внешней политики». Китай входит в пул крупнейших инвесторов в постсоветскую республику, предоставляя Белоруссии десятки миллиардов «связанных» кредитов.