Москва, 19 января, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Москве испекли гигантскую коврижку в виде карты России. Все желающие могут попробовать медовое лакомство в Гостином дворе на «Ярмарке меда: от Крыма до Владивостока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медовая коврижка в виде карты России в Гостином дворе

Как сообщили в оргкомитете ярмарки, вес коврижки 250 кг, длина составила 5 метров, ширина — 2,5 метра. «Это самая большая коврижка, когда-либо испеченная в России», — отметил организатор мероприятия.

Для выпекания лакомства кондитерам понадобилось 450 противней, 60 кг меда, 40 кг сахара, 15 кг сливочного масла, 90 кг муки, 25 литров молока, а также 2 кг корицы, кардамона, имбиря и кардамона.

Для всех посетителей ярмарки также подготовили концерт звезд современной эстрады.

Напомним, с 9 января по 8 февраля 2016 года в Гостином дворе проходит ярмарка меда. В ходе ярмарки посетителям представят 40 видов российского меда из 30 регионов.