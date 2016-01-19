Оренбург, 19 января, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий увеличилось число дорог, движение на которых закрыто. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении дорожного хозяйства Оренбуржья, с 15:30 местного времени (13:30 мск) список закрытых трасс пополнили дороги на территории Красногвардейского района: Владимировка — Преображенка км 0 — км 6; подъезд к пос. Юрьинский» км 0 — км 5; Плешаново — Клинок км 0 — км 5 и Токское — Степной км 4 — км 11.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Напомним, что в первой половине дня ограничение движения введено на трассах Оренбург ­ — Орск — Шильда — гр. Челябинской области, «Саракташ — Новочеркасск и Каменноозерное — Медногорск.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова, для мониторинга и контроля обстановки на трассах Оренбургской области выехали пять оперативных групп, развёрнуты три мобильных пункта обогрева, подготовлен один стационарный пункт обогрева.

Первая опергруппа несет дежурство на участке трассы Оренбург — Каменноозерное, Чебеньки — Троицкое. Вторая — на трассе Оренбург — Орск у с. Краснощеково. Третья — на развилке трассы на Медногорск. На этой точке развернут мобильный пункт обогрева вместимостью 70 человек и две палатки. Четвертая — в Адамовском районе на 100-м км трассы Оренбург — Орск — Шильда у с. Теренсай: развернут мобильный пункт обогрева вместимостью 30 человек, палатка. Пятая группа дежурит возле с. Новочеркасск: развернут мобильный пункт обогрева вместимостью 30 человек, палатка.

В районе с. Саракташ на случай ЧС есть стационарный пункт обогрева — кафе на 70 человек, АЗС вместимостью 30 человек.

Стоит отметить, что 19 января местами по Оренбургской области ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с, а также метель, которая сохранится и ночью 20 января.