Мурманск, 19 января, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Рыбопромысловые компании должны думать о насыщении отечественного рынка своей продукцией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на открывшейся в Мурманске V научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития рыбной промышленности Северного бассейна в меняющихся условиях» заявил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

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«Рыбная отрасль сегодня находится в достаточно устойчивом положении, есть ресурсы, чтобы строить флот, чтобы развиваться и так далее, — подчеркнул Тюкавин. — Страна обращается к рыбацкому сообществу с предложением подумать над тем, как сегодня рыбаки могут помочь стране решить поставленные задачи. Прежде всего, это насыщение отечественного рынка продовольствием нашим, отечественным, приемлемым по цене и качественным. Вот эта самая главная задача».

По словам заместителя губернатора, если компания решает эту задачу, правительство готово принимать её предложения, поскольку власти намерены, как заявил Тюкавин, вернуть Мурманской области статус «кормилицы страны».

«Мы, правительство Мурманской области, неоднократно говорили, и я ещё раз подтверждаю, что мы готовы рассматривать все разумные предложения, использовать свой ресурс региональный для того, чтобы эти предложения отстаивать на федеральном уровне, если мы будем понимать, что эти предложения направлены на то, чтобы регион развивался, чтоб регион мог направить деятельность рыбацких компаний на развитие экономики, на подъём экономики Мурманской области, для того чтобы область действительно стала, как это было раньше, рыбацкой областью, чтобы она была кормилицей страны», — заявил замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманске открылась V научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития рыбной промышленности Северного бассейна в меняющихся условиях». В течение дня представители отрасли обсудят широкий спектр вопросов развития рыбохозяйственного комплекса.