Красногорск, 19 января, 2016, 14:26 — ИА Регнум. На территории новостройки на Московском шоссе в подмосковном Сергиевом Посаде накренился башенный кран, нависнув над соседними домами. Проведена эвакуация жителей, назначено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

urbanus.ru Башенный кран

На место ЧП уже выехало районное руководство и расчеты экстренных служб, территория оцеплена. По словам замглавы по вопросам безопасности Романа Пушкарева, причиной произошедшего стала треснувшая опорная лапа подъемного крана.

Порядка 30 жителей соседних домов эвакуировано в здание Сергиево-Посадского гуманитарного университета. Организовано питание. Дома отключены от газо — и электроснабжения до конца восстановительных работ. На данный момент сохраняется опасность обрушения.

Бригада столичных специалистов с оборудованием, которое позволит демонтировать накренившуюся конструкцию, уже направляется к месту происшествия.