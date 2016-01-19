Москва, 19 января, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В декабре 2015 — январе 2016 года Госфильмофонд России и Президентская библиотека разработали и подписали соглашение о сотрудничестве в рамках наступившего Года российского кино.

Пресс-служба Президентской библиотеки Календарь «Кино и космос»

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор по связям с общественностью и массовым коммуникациям Президентской библиотеки Валентин Сидорин, соглашение нацелено на популяризацию произведений отечественного кинематографа и стало первым подписанным документом Президентской библиотеки, связанным с Годом кино.

В рамках соглашения стороны могут обмениваться, приобретать, передавать во временное и постоянное пользование фильмовые и другие материалы. Так, в нынешнем году Президентская библиотека уже получила из арсенала Госфильмофонда такие кинораритеты, как «Дорога к звёздам», «Планета бурь», «Марс» Павла Клушанцева, «Человек с планеты Земля» Бориса Бунеева, «Хроника Первой мировой войны» 1914−1918 годов производства Ленинградской студии документальных фильмов, немой художественный короткометражный фильм 1909 года «Боярин Орша» режиссера Петра Чардынина.

«Президентская библиотека — это общегосударственный центр по сохранению материалов об истории российской государственности. Получая эти материалы, мы через наши фонды хотим показать, что наша страна была пионером не только в освоении космоса, но и в кинематографе о космосе», — говорит Сидорин, — «Это общемировой факт. Мы были первыми, кто начал снимать космические одиссеи. Клушанцев начал работать над ними в 1956 году, когда Голливуд ещё не знал подобных технологий и подходов. Такие режиссёры, как Стэнли Кубрик и Джордж Лукас, обращались к нему с просьбой объяснить принцип работы, потому что в фильмах Клушанцева строились целые космические города, и было ощущение, что снимали в открытом космосе, тогда как на самом деле всё происходило в Ленинграде на киностудии Леннаучфильм».

Говоря о дальнейшем сотрудничестве библиотеки и Госфильмофонда, Сидорин сообщил о следующих запланированных проектах:

«Вместе с Госфильмофондом и Университетом кино и телевидения мы проведём Кинофестиваль любительских непрофессиональных фильмов, посвящённых новым технологиям, новым прорывным идеям из физики, психологии и других наук. Он стартует уже в феврале, а итоги будут подведены в апреле. За последнее десятилетие у нас нет проектов общенародного обсуждения современных технологий. Мы надеемся, что фестиваль поможет поднять эту тему и показать, что разрабатывается в лабораториях большой России. Ведь везде работают учёные, энтузиасты, которые могли бы показать свои открытия. Не будем забывать, что Циолковского тоже считали чудаком, а он оказался выдающимся учёным».

Ещё одним общим проектом Президентской библиотеки, Госфильмофонда и Университета кино и телевидения станет Центр компетенции.

«Это будет центр подготовки специалистов по съёмкам документальных и научно-популярных фильмов, то, что Высшая школа кино в своё время потеряла. Но мы понимаем, что страна сегодня находится в развитии, и нужны люди, профессиональные документалисты, которые смогут доходчиво, понятно и в то же время мастерски доносить до общественности наши результаты — через кинофестивали, международные смотры и так далее» — рассказал Валентин Сидорин.

Сотрудничество Госфильмофонда России и Президентской библиотеки и ранее было продуктивным. Одним из совместных проектов стал выпуск исторического календаря на 2016 год «Кино и космос», посвященного 55-летию первого полёта человека в космос и Году кино. На страницах календаря собраны документальные и художественные фильмы отечественного производства об исследовании космических пространств. В календарь, в частности, вошли кадры из лент «Москва — Кассиопея» Ричарда Викторова, «Человек с планеты Земля» Бориса Бунеева, «Большое космическое путешествие» Валентина Селиванова, «Корабль пришельцев» Сергея Никоненко. Все фильмы библиотеке были переданы Госфильмофондом России.

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