Рыбинск, Ярославская область, 19 января, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Накануне праймериз «Единой России» в Рыбинске ИА REGNUM опросило ряд региональных политических экспертов с целью выявления сильных и слабых сторон участников предварительного голосования. На условиях анонимности участникам опроса было предложено по десятибалльной шкале оценить кандидатов праймериз по 12 критериям и прокомментировать оценку. Целью опроса являлось определение общих закономерностей в оценочных суждениях экспертов, поэтому фактические количественные результаты имеют малое значение. Тем более по ним нельзя судить о фактических предпочтениях электората.

Денис Добряков и Владимир Денисов

Принять участие в предварительном голосовании «Единой России» по кандидатуре на пост мэра города Рыбинска изъявило желание 5 человек:

Денисов Владимир Владимирович. Ярославская областная дума, депутат, председатель комитета;

Ярославская областная дума, депутат, председатель комитета; Добряков Денис Валерьевич. Администрация городского округа г. Рыбинск, заместитель главы администрации по городскому хозяйству;

Администрация городского округа г. Рыбинск, заместитель главы администрации по городскому хозяйству; Жуков Сергей Геннадьевич. Индивидуальный предприниматель;

Индивидуальный предприниматель; Тришин Сергей Владимирович. ЗАО «ДК» «Авиатор», инженер;

ЗАО «ДК» «Авиатор», инженер; Тупицын Виктор Николаевич. ООО Компания «ИнфектЛимитед», юрист.

В процессе опроса большинство экспертов затруднилось дать оценку по кандидатурам Сергея Жукова, Сергея Тришина и Виктора Тупицина в связи с малой известностью этих участников предварительного голосования. Фактически возможностью победить на праймериз и быть выдвинутым «Единой Россией» на выборы мэра Рыбинска обладают лишь два человека: Владимир Денисов и Денис Добряков.

Опрошенные эксперты отмечают достаточный уровень базового и дополнительного образования обоих кандидатов, а также «оптимальный» их возраст для работы на такой должности. Небольшое преимущество имеет Владимир Денисов в связи с наличием у него учёной степени кандидата экономических наук.

Разница в оценках опыта работы Дениса Добрякова и Владимира Денисова объясняется большей востребованностью, по мнению экспертов, практических навыков, приобретённых Добряковым на посту заместителя мэра Рыбинска в сравнении с опытом законотворческой деятельности Денисова, что подтверждается и оценкой степени погружённости в практические проблемы города. При этом все опрощенные заявили о несомненной компетентности Владимира Денисова.

Весьма неоднозначную реакцию у экспертов вызвал вопрос о преемственности власти. Несмотря на достаточно большую популярность бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина и тот факт, что оба кандидата работали с ним, оценки экспертов варьировались от 1 до 10. В итоге преемником Ласточкина большее количество экспертов назвало Дениса Добрякова.

Примерно одинаково были оценены возможности кандидатов отстаивать интересы Рыбинска на уровне региональной власти. При этом эксперты отметили, что у Владимира Денисова таких возможностей больше в областной думе, а у Дениса Добрякова — в правительстве области. Что касается федерального лобби, то тут перевес оказался на стороне Добрякова. Эксперты упоминали реконструкцию железнодорожного вокзала в Рыбинске, осуществлённую во многом благодаря личным контактам Добрякова в РЖД, и его крымскую «командировку».

По мнению экспертов, оба кандидата имеют примерно одинаковый электоральный потенциал, хотя отмечают явное разделение по группам поддержки. За Денисом Добряковым стоят промышленные предприятия рыбинской «оборонки», а за Владимиром Денисовым — средний и малый бизнес. Поддержку общественных организаций эксперты сочли примерно равной.

В оценке партийного статуса убедительно победил Владимир Денисов. Что неудивительно, поскольку фактически Денис Добряков не является членом «Единой России».

Таблица. Сумма балов, выставленных экспертами каждому кандидату.

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ:

Градиенко Наталья — председатель совета сторонников Партии «Единая Россия» г. Рыбинска;

Голубев Евгений — социолог;

Ершов Евгений — независимый депутат Ярославской областной думы;

Исаев Павел — заместитель секретаря Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Ярославской областной думы;

Палочкин Игорь — депутат, председатель комиссии по экономической политике муниципального совета Рыбинска;

Сдвижков Евгений — депутат Ярославской областной думы, мэр Рыбинска (2004−2007);

Ушакова Лариса — депутат Ярославской областной думы, председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению;

Чурочкин Сергей — директор Института управления, права и экспертизы собственности;

Цветков Михаил — председатель муниципального совета городского округа Рыбинск, председатель фракции «Единая Россия» в муниципальном совете Рыбинска;

Паутов Юрий — депутат Ярославской областной думы.