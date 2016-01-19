Ереван, 19 января, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Курс российского рубля в обменных пунктах Еревана демонстрирует продолжительную тенденцию к снижению. Так, в некоторых обменниках столицы курс покупки российской валюты упал ниже 6 драмов за 1 рубль, что является беспрецедентно низким показателем за новейшую историю.

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Сегодня, 19 января, в среднем курс покупки рубля в пунктах обмена валюты и банках составляет 6,1 драма за 1 рубль. При этом, цена продажи колеблется в пределах 6,5−6,7 драмов.

В то же время, официальный курс рубля, по данным Центробанка Армении, составляет 6,17 драма, сократившись по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 пункта.

Как пишет по этому поводу газета «Айкакан Жаманак», в нескольких ереванских обменных пунктах вчера российский рубль покупался уже за 6 драмов. Работники обменных пунктов сообщили о том, что после новогодних праздников резко сократилось число граждан, желающих купить рубли в обменных пунктах, но «сдающих» их, по-прежнему, много.

«Девальвация рубля к армянскому драму обусловлена тем, что из-за падения цен на нефть рубль обесценивается в отношении всех основных валют, а курс армянского драма стабилен в отношении к этим же валютам. В результате, с весны прошлого года до сегодняшнего дня рубль девальвировал к армянскому драму на более чем 36%, и именно в таком размере снизились доходы наших граждан, получающих трансферты в российских рублях», — пишет газета.

В свою очередь агентство arka. am пишет, что с начала текущего года российский рубль обесценился к армянскому драму более чем на 6,2%.

Обесценивание рубля наблюдается не только в Армении. Российский рубль снижается ко всем основным валютам мира на фоне спада международных цен на нефть. Спад цен на нефть, который начался в 2014 году, девальвировал российскую валюту более чем на 50%. В начале октября 2014 года американская валюта в России перешагнула через отметку в 40 рублей за доллар и продолжала обновлять исторические максимумы.

В декабре рубль начал лихорадить, курс доллара превышал отметку в 80 рублей. После регулятивной политики курс доллара в РФ начал стабилизироваться и находился в пределе до 65 рублей за доллар. Однако в январе 2015 года цены на нефть продолжили падение, опустившись ниже 30 долларов за баррель, что обвалило российский рубль. Сегодня курс доллара в России составляет 78 рублей.

«Внешние трансферты долгие годы считались надежным источником доходов значительной части нашего населения, а заодно мощного притока валюты в страну. То есть своего рода «нефтедолларами». Но, эйфория от этих «успехов» стала постепенно испаряться», — пишет портал news.am.

Как отмечает автор статьи, трансферты превратились в один из важнейших факторов развития экономики, что и стало миной замедленного действия, а мощный блок министерств и ведомств экономического блока фактически годами поощрял отток (сезонный, или постоянный) трудоспособного населения на чужбину. «Заметим, что спад в притоке трансфертов из России вызван и курсами валют. Наш мигрант в России, отправляя часть своего заработка на родину, за одну и ту же сумму в рублях ныне получает почти в 2,3 раза меньше, чем два года назад», — отмечает издание.

На фоне удешевления на треть углеводородного сырья, являющегося основной статьей российского экспорта заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что в сложившейся ситуации Россия, хотя бы временно просто обязана взять паузу и прекратить кредитование своих партнеров по ЕАЭС.

«Сложная ситуация в экономике партнеров России по сообществу, прежде всего, Армении, Белоруссии и Киргизии, может привести к тому, что эти государства не смогут выполнить свои инвестиционные обязательства перед Москвой. В свою очередь правительству РФ крайне сложно будет выполнить все обязательства по бюджету на текущий год, поэтому придется прибегнуть к механизму жесткой экономии. В этих условия кабмин не может себе позволить предоставлять кредиты иностранным государствам», — заявил Сторчак.