Москва, 20 января, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Ростуризма Олега Сафонова, сообщает ИА REGNUM.

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Туристическая отрасль России переживает непростые времена, это связано с экономическим кризисом, со скачком валют, а также с проблемами безопасности в тех странах, которые были очень активными направлениями выездного туризма — Турцией и Египтом, отметил накануне спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

По его мнению, «настало время для так называемого импортозамещения в этой сфере, прежде всего в том, что касается внутреннего туризма».

Напомним, что Госдума ожидает пакета правительственных законопроектов, направленных на развитие туризма, речь идет о поддержке инфраструктуры турбизнеса, о поддержке туроператоров и о льготах для граждан РФ и перевозчиков.