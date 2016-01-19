Киев, 19 января, 2016, 13:56 — ИА Регнум. На Украине в настоящий момент введена система «отношений и тарификации в сфере транспортировки газа», что соответствует правилам Евросоюза, вместо ранее действовавшего «транзита».

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Об этом в комментарии украинскому госинформагентству «Укринформ» в Брюсселе заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Официального заявления от компании пока что не последовало.

«На Украине введена новая система отношений в транспортировке газа. Она касается не только «Газпрома», но и любой компании, которая желает транспортировать газ по украинской территории. И это транспортировка будет происходить по европейским правилам», — сказал Коболев.

Украинский чиновник подчеркнул, что новая система в принципе исключает понятие «транзит», который заменен на термин «экспорт через систему «вход-выход».

«А тарифы на эту транспортировку рассчитывает национальный регулятор, исходя из подходов ЕС. И любая компания должна привести свои контракты по транспортировке газа через территорию Украины к этим европейским правилам», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Коболев отметил, что новая система отношений по транспортировке газа по украинской территории предусматривает повышение тарифов, однако конкретных цифр не назвал. Он ограничился лишь комментарием о том, что «сообщения в прессе о повышении тарифов на транспортировку в три раза являются некорректными».

Отметим, что согласно расчетам украинской прессы, после нововведения Киева транспортировка тысячи кубометров газа на расстояние в 100 км обойдется «Газпрому» не в $2,5, как ранее, а почти в $8.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2015 года директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина «радикально» повысила ставку тарифа на транзит российского газа через свою территорию, но при этом не назвал конкретной цифры.