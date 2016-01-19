Чебоксары, 19 января, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Во всех девяти регионах ОЭС Средней Волги по итогам 2015 года снизились объёмы энергопотребления. Наибольшее снижение зарегистрировано в Мордовии, Чувашии, Нижегородской и Самарской областях. Спад обусловлен снижением потребления предприятий транспорта нефти и газа, производства строительных материалов, железнодорожного транспорта, химической промышленности. Информацию об этом распространил филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

ИА REGNUM В регионах ОЭС Средней Волги снизились объёмы энергопотребления

По данным компании, наибольший спад энергопотребления за 2015 год наблюдался в Мордовии (-9%), Нижегородской области (-4%), Самарской области (-2,6%) и Чувашии (-2,3%). Небольшой спад потребления был также в Саратовской области (-1,9%), Ульяновской области (-1,7%), Марий Эл (-1,9%), Пензенской области (-1%). Наименьший спад энергопотребления зарегистрирован в Татарстане (-0,3%)

За декабрь прошлого года величина потребления была ниже аналогичного периода 2014 года по всем энергосистемам ОЭС Средней Волги. В Марий Эл потребление электроэнергии уменьшилось на 9%, в Мордовии — на 7,7%, в Саратовской области снижение составило 7,2%, в Нижегородской — 6,8%, в Самарской — 6,1%. Чуть меньший спад наблюдался в Пензенской области (-4,3%), Чувашии (-3,5%) и Ульяновской области (-3,6%). Самый незначительный спад в декабре 2015 года зарегистрирован в Татарстане (-0,5%).

С начала 2015 года выработка электроэнергии по ОЭС Средней Волги составила 105,4 млрд кВт/ч, что на 0,3% больше, чем за 2014 год. Потребление электроэнергии по Объединенной энергосистеме Средней Волги составило 104,2 млрд кВт/ч, что на 2,3% ниже уровня 2014 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги» управляет режимом ОЭС Средней Волги, объединяющей энергосистемы девяти регионов: Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областей, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Татарстана. Электроэнергетический комплекс образуют 64 электростанции.