Новороссийск, Краснодарский край, 19 января, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, в порту Новороссийска Краснодарского края компания «Транснефть» возобновила экспорт нефти, приостановленный из-за непогоды. Несмотря на то, что ветер немного стих, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

bsamp.ru Порт Новороссийск

По словам официального представителя компании Игоря Демина, заполнять первый в очереди танкер начали около 8 часов утра сегодняшнего дня. «В 12:00 ставим к погрузке два танкера под нефть и готовим еще два под нефтепродукты», — цитирует телекомпания «Кубань 24» слова Демина.

Добавим, что экспорт нефти в новороссийском порту «Транснефть» приостановила из-за шторма 15 января. Это коснулось и работы в порту Козьмино. Плохая погода будет мешать работе компании как минимум до 20 января.

По данным синоптиков, сегодня в Краснодарском крае местами ожидаются сильные осадки — дождь, снег, преходящий в мокрый снег. Ветер с юго-западного сменится на западный и северо-западный. Его порывы могут достигать 18 м/с.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нефтяной компании, в 2016 году, исходя из заявок, полученных ОАО «АК «Транснефть» от нефтяных компаний, планируется транспортировать порядка 476,7 млн тонн нефти, из них 215,8 млн тонн — транспортировка на экспорт. Как проинформировал вице-президент компании Сергей Андронов, в 2015 году по магистральной системе ОАО «АК «Транснефть» было транспортировано 481,4 млн тонн нефти, экспорт составил 229,6 млн тонн. За текущий год, по словам Андронова, только из порта Новороссийск будет отгружено 27 млн тонн нефти.