Мельбурн, Австралия, 19 января, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль на Australian Open уступил соотечественнику Фернандо Вердаско со счётом 6:7, 6:4, 6:3, 6:7, 2:6. Об этом сообщает «Р-Спорт».

imghd.net Рафаэль Надаль

Неудачная для Надаля игра прошла в рамках открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Это второй проигрыш в карьере Надаля в первом круге турнира «Большого шлема».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 января, в Мельбурне начался теннисный турнир Большого Шлема Australian Open.

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