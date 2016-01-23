Киев, 23 января, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Экономика Украины окончательно пошла вразнос, а с ней вместе — и политическая обстановка. Хунте ничего не остается, как хотя бы сделать вид, что она готова выполнять Минские соглашения. Ситуацию на Украине и вокруг нее проанализировал обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добьём

В конце 2015 года Россия активизировала действия на украинском направлении. Россия и США достигли компромисса по урегулированию на Украине, да и самой хунте, чтобы удержаться у власти, не остается ничего иного, как соблюдать ранее взятые на себя обязательства. Последние события вокруг Украины дают основания считать, что всё идет к тому, что в нынешнем году Россия закроет проблему Украины, а Запад снимет антироссийские санкции.

Значимые для Америки направления сотрудничества с Россией не прерывались никогда, и санкции этому совершенно не стали помехой. Присоединение Крыма и поддержка Донбасса скорее стали поводом для их введения, а не истинной причиной. Рассчитывать на их отмену в связи с возможным урегулированием на Украине несколько преждевременно.

То, что для киевских властей вопрос о сохранении своей власти, а то и жизни, встал, что называется «в полный рост», не вызывает никаких сомнений. Хунте придется пойти на уступки, да вот только в погоне за неофашисткими химерами она загнала себя и Украину в цугцванг. И теперь, если Украина последует духу и букве Минских соглашений и даст автономию Донбассу, то хунта не успеет оглянуться, как автономию придется давать и другим регионам.

Майданная власть продолжает торговаться и на что-то надеяться. Но даже если хунта и выиграет что-то лично для себя, то для государства Украина в нынешнем его виде, похоже, все кончено — его дни сочтены.

Подробности читайте здесь: За что проливал кровь Донбасс? Москва ускоряет развязку. Киев накануне шока

Все статьи автора: Юрий Баранчик