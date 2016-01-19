Санкт-Петербург, 19 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Крупная партия запрещенных курительных смесей и реагентов для их производства обнаружена у членов преступной группы в Петербурге. Изъятых веществ хватило бы для изготовления 150 тысяч разовых доз так называемого спайса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСКН по Петербургу и Ленобласти сегодня, 19 января.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1867

Преступники распространяли наркотические курительные смеси на территории Петербурга и Ленинградской области. Покупателями были также жители Москвы.

В состав преступной группы входило три активных участника, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. В ходе обыска дома у главаря группировки, 1990 года рождения, а также в двух тайниках в Южно-Приморском парке было изъято около двух килограммов курительных смесей и шесть килограммов реагентов для производства спайса.

На квартире его подельника, который занимался закладкой «товара», наркополицейскими изъято 200 граммов готового спайса и около 100 граммов реагента. В гараже и квартире еще одного «закладчика» найдено около 1,5 кг реагента для изготовления спайсов.

«Группа использовала сетевую схему сбыта: после заказа по телефону у «диспетчера» необходимого количества курительных смесей, клиенты перечисляли деньги с помощью систем электронных платежей. В это время «закладчик» делал тайник со спайсом и сообщал «диспетчеру», где он находится. После этого «диспетчер» сообщал место закладки клиенту», — пояснили схему «работы» наркодилеров в управлении ФСКН.

Общее количество изъятых реагентов для изготовления спайсов составило около 8 кг, из которых можно было изготовить 150 тысяч разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере группой лиц). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Спайсы — разновидность синтетических наркотиков, эффект от курения спайсов похож на симптомы серьезных психических расстройств. Спайсы могут использоваться для организации цветных революций, заявил в 2015 году глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Виктор Иванов. В ФСКН также сообщали, что деньги, полученные от торговли наркотиками, идут на финансирование цветных революций.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий спайсы и предусмотревший уголовную ответственность за их оборот, был принят год назад, в январе 2015 года. Одновременно было запрещено потребление курительных смесей. В общественных местах оно наказывается так же, как и распитие алкоголя — штрафом до 5 тыс. рублей. За употребление запрещенных курительных смесей несовершеннолетними предлагается наказывать их родителей — до 2 тыс. рублей.