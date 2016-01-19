Воронеж, 19 января, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Более 23 тысяч человек окунулись в специально оборудованные купели в Крещенскую ночь — 18 и 19 января — в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели работали в режиме «повышенной готовности».

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Всего, как ранее сообщалось, было оборудовано 192 купели, в том числе 12 — в Воронеже. Около каждой из них дежурили спасатели, медики и полицейские, всего более 1700 человек. В Воронеже, кроме того, купающиеся могли согреться в специальных автобусах, выпить чая.

На Адмиралтейской площади к купели выстроилась очередь — сотни человек хотели окунуться в прорубь с освященной водой.